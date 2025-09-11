Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Pedro Bondo avisa o Sporting: «estamos a trabalhar para ganhar o jogo»

O jovem jogador angolano fez a antevisão ao jogo de sábado, com o Sporting, no Estádio Municipal. O defesa, de 20 anos, chegado ao clube esta semana após compromissos da seleção, assume que o FC Famalicão está «a trabalhar para ganhar o jogo». Reconhece que será difícil, uma partida «de muita atenção e concentração. O Sporting é uma grande equipa e vai concentrar todas as suas energias para nos superar, mas nós estamos preparados e queremos vencer o jogo», avisa o jogador que já jogou na equipa B dos leões.

Para a partida da quinta jornada, marcada para as 20h30, o defesa esquerdo nada mais espera dos adeptos que não seja o apoio habitual. «Tem sido assim nas jornadas passadas e espero que apareçam em força e sejam o décimo segundo jogador».

No plano individual, Pedro Bondo diz estar «forte e determinado para ajudar a equipa», seja a defender, a fazer uma assistência ou até um golo. «Vou entrar com essa determinação», garante.

Sobre o início imaculado da equipa – sem sofrer golos em quatro jogos – Bondo acredita que é reflexo do trabalho e sinal «de que estamos a fazer as coisas bem; estamos coesos e com o Sporting vamos entrar da mesma forma», porque é propósito «dar continuidade a este bom momento».

Pedro Bondo sente-se bem em Famalicão. Revela que o treinador Hugo Oliveira «fala muito comigo, os meus colegas também. Sou ainda jovem, estou rodeado de jogadores mais experientes e em campo faço aquilo que me pedem».

Lista A, candidata à AF Braga, denuncia interferências políticas nas eleições

Em comunicado emitido esta quinta-feira, a lista A, liderada por Miguel Azevedo, expressa «profunda preocupação e repúdio» pelas interferências políticas que diz existirem para interferirem no processo eleitoral da Associação de Futebol de Braga que vai a votos esta sexta-feira.

«Este plano», assim descrito, terá sido desenhado pelo candidato Pedro Sousa, da lista B, também deputado na Assembleia da República, presidente da Concelhia do PS de Braga e candidato a vereador na Câmara Municipal da mesma cidade. Um plano que, segundo a Lista A, teve o apoio de outros políticos, «alguns diretamente envolvidos no chamado “processo Tutti Frutti”. Esta atuação é particularmente grave, porque associa práticas de condicionamento político a figuras que já estão a ser alvo de processos por alegadas redes de influência».

Miguel Azevedo revela que nos últimos dias, presidentes de câmara, vereadores, chefes de gabinetes e assessores têm tentado condicionar os clubes «recorrendo ao pagamento de jantares, promessas de apoios e benefícios futuros como moeda de troca para influenciar votos». Uma prática que reputa de «inaceitável», porque «fere gravemente os princípios da autonomia associativa e constitui um ataque direto à liberdade de decisão dos nossos clubes». Ao mesmo tempo, fala do regresso a um passado «em que os decisores políticos controlavam as instituições desportivas, minando a sua independência e instrumentalizando-as para fins alheios ao desporto. Este retrocesso é incompatível com os valores de transparência, meritocracia e democracia que devem nortear o futebol distrital» e configura «um atentado à autonomia da Associação e à vontade soberana dos seus filiados».

A Lista A não quer que o futuro da AF Braga «seja decidido em gabinetes políticos ou por interesses alheios ao mérito desportivo e à vontade dos clubes. O futebol distrital merece eleições livres, justas e transparentes», apela.

Designer famalicense vai participar na ModaLisboa

Mariana Garcia, natural de Famalicão, vai participar na 65ª edição da ModaLisboa, dia 3 de outubro, às 18h00, no Pátio da Galé.

A jovem formou-se em Design de Moda na ESAD e em 2019 conquistou o primeiro prémio no concurso “O meu projeto é empreendedor”, promovido pela rede municipal Famalicão Empreende, com o projeto “Mutante”, uma coleção de vestuário transformável.

Na ModaLisboa, a coleção COTA 0 é inspirada em movimento, arte, natureza e design. O processo teve início no manequim, usando blazers e calças como ponto de partida. Mariana Garcia preserva a essência de cada peça, sem deixar de lhe dar um novo significado.

Famalicão: Acordo permite utilização parcial do novo cemitério de Riba de Ave

A Junta de Freguesia de Riba de Ave anunciou, esta quinta-feira, nas redes sociais, que já é possível a utilização das campas já concedidas na nova ala do cemitério, e a venda das sepulturas ainda disponíveis.
Assim acontece por via de uma providência cautelar instaurada pelo executivo ribadavense que permitiu alcançar um acordo, entre as partes, sobre o uso da nova ala que não podia ser utilizada por via de uma ação judicial interposta por vizinhos.
O processo tem vários anos, mas conhece agora um novo desenvolvimento que salvaguarda «acima de tudo, os interesses da vila, garantindo que estes não colidissem com a legalidade e salvaguardando, simultaneamente, os requisitos impostos no processo», escreve a Junta de Freguesia.
No que respeita às capelas, é comunicado que o acesso continuará a ser permitido apenas aos respetivos proprietários e não é permitida a transladação de novos corpos até à conclusão da ação principal, cuja audiência está agendada para o dia 20 de janeiro do próximo ano.
Como contrapartida do acordo alcançado, os gavetões serão destruídos, e no local serão colocados um acrílico e um portão.
A Junta de Freguesia mantém, ainda, «a esperança e a convicção de que na decisão final da ação principal, seja possível conquistar mais e maiores benefícios para todos».

Recorde-se que a nova ala deste cemitério está há quase dez anos sem poder ser utilizada por ordem judicial, em virtude das queixas de vizinhos de que o espaço não cumpre a lei. Em maio deste ano, o executivo local pediu ao tribunal que permitisse a utilização do espaço, alegando que as circunstâncias se alteraram desde que a proibição foi decretada, corria o ano de 2016.

Os vizinhos reclamam que a área de ampliação não cumpre os dez metros de afastamento das habitações, que tapa a exposição solar, viola a privacidade e não respeita as regras de escoamento de águas. Por isso, em 2015, avançaram com uma providência cautelar. Nesse âmbito, o juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga decidiu proibir o uso daquela parcela de terreno para fins cemiteriais. Nessa altura, a Junta de Freguesia pediu a suspensão deste impedimento, mas o tribunal não aceitou. Desde então, ninguém foi enterrado no espaço ampliado do cemitério da vila ribadavense.

Famalicão: Grande órgão de tubos da igreja de Bairro é inaugurado no domingo

A Fábrica de Igreja de São Pedro de Bairro inaugura, este domingo, às 17 horas, o grande órgão de tubos, momento acompanhado com um concerto pelo organista João Santos e pelo contratenor João Ferreira.

A cerimónia, a decorrer na igreja paroquial, terá a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do presidente da Junta de Freguesia, Rui Alves, dos grupos e movimentos da comunidade, dos conselhos Económico e Pastoral e benfeitores.

Famalicão: Tiago, Edgar Reis e Daniel Silva em luta no T3

Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, do Team Transfradelos, estão na região alentajana de Reguendos de Monsaraz e Mourão, para participarem na Baja TT Sharish, pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

.Tiago Reis está ao volante do TAURUS T3 EVO MAX, e retoma a presença de Paulo Fiúza como navegador. O objetivo é andar rápido, «entre os melhores da categoria Challenger T3» apontou o piloto, que habitualmente anda entre os mais rápidos e luta pelo pódio em cada prova que tem marcado presença.

O irmão, Edgar Reis, em TAURUS T3 MAX, tem a companhia de Fábio Ribeiro. «Queremos ser competitivos e estar entre os mais rápidos da categoria e repetir os bons resultados que temos alcançado este ano», definiu.

Daniel Silva, com Gonçalo Magalhães, também no TAURUS T3 MAX, define como estratégia «fazer uma prova limpa e andar o mais à frente possível».

A prova inicia-se na manhã desta sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. Depois, há quatro setores seletivos, dois de 116,16 km a disputar entre Granja e Alandroal, no sábado.

No domingo, há uma dupla passagem, desta feita pelo troço cronometrado de 89,70 km que começa em Casas Novas de Mares e termina em Reguengos.

Famalicão: Câmara Municipal manifesta solidariedade às famílias das vítimas do acidente do elevador da Glória

A Câmara Municipal de Famalicão, reunida esta quinta-feira, apresentou um voto de pesar pelo trágico acidente do elevador da Glória em Lisboa, que ocorreu no dia 3 de setembro, e que causou 16 mortos e 22 feridos.

O presidente da Câmara e vereadores expressam os pêsames às famílias das vítimas, transmitindo a solidariedade do município de Famalicão; manifestam o reconhecimento e apreço a todas as entidades envolvidas nas operações de socorro; expressam a solidariedade institucional ao município de Lisboa e a todos os lisboetas, na certeza de «que a comunidade famalicense partilha, com sincera fraternidade, este momento de dor e luto».

Foi, também, cumprido um minuto de silêncio.