Famalicão: Pedro Ramalho arbitra o jogo FC Famalicão x CD Nacional

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, a contar para a jornada 27 da I Liga, o FC Famalicão recebe o CD Nacional, partida que será arbitrada por Pedro Ramalho. O árbitro da AF Évora terá como assistentes Diogo Pereira e Inácio Pereira: o 4.º árbitro é Bruno Costa.

O VAR/AVAR é da responsabilidade de Rui Soares e Márcio Azevedo.

A equipa de Hugo Oliveira está no sexto lugar, com 42 pontos, enquanto a formação de Tiago Margarido é décima sexta, com 22 pontos.

Na última jornada, o FC Famalicão venceu, 2-1, em Guimarães, o Vitória SC, enquanto que os visitantes foram derrotados, 1-0, pelo Estoril Praia. Na Liga o histórico mostra sete jogos entre as duas equipas, com 3 vitórias para FC Famalicão, 2 empates e 2 vitórias para os visitantes.