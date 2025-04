Famalicão: Pedro Ruben Gomes recandidata-se e promete equipa sénior

Famalicão: Fátima Campos Ferreira e Jorge Reis-Sá no Mercado do Livro

A jornalista Fátima Campos Ferreira, o escritor Jorge Reis-Sá, vencedor do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2024, e o camilianista João Paulo Braga são alguns dos convidados do Mercado do Livro de Famalicão. A iniciativa está de regresso de 23 a 27 de abril.

De quarta a domingo, a Praça D. Maria II transforma-se numa biblioteca e livraria ao ar livre com inúmeras obras disponíveis para exposição e venda.

O evento terá um programa de animação cultural e literária com apresentações e lançamentos de livros, encontros com escritores, sessões de contos, espetáculos de teatro e concertos poéticos para todas as faixas etárias.

No ano em que se celebra o bicentenário de Camilo Castelo Branco, o Mercado do Livro recebe a apresentação da obra “Camilo Castelo Branco, Viagens na Minha Terra”, do famalicense João Paulo Braga, no feriado de 25 de abril, às 21h00.

No dia seguinte, dia 26, pelas 15h00, realce para o lançamento do livro “Famalicão – Coleção Portugal”, de Jorge Reis-Sá. A obra, dedicada ao concelho de Vila Nova de Famalicão, é o 10.º volume da Coleção Portugal que, concelho a concelho, ilha a ilha e escritor a escritor, coloca o país inteiro dentro de um livro.

A jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira, autora do livro “Ramalho Eanes – Palavra Que Conta”, vai conversar com os famalicenses no dia 27 de abril, pelas 15h00

No decurso desta “feira do livro” também há sessões de contos para os mais novos, com a mediadora de leitura Marta Ribeiro. “Recordar Os Contos Tradicionais” e “Em Português Nos [Des]entendemos” são as obras escolhidos para os dias 23 e 24 de abril, respetivamente, ambos às 14h30.

Também há um espetáculo de teatro infantil “As Conquistas de Abril – Uma História Para Pequenos e Graúdos”, por Ana Rita Janeiro, artista plástica, escritora e compositora. A peça está marcada para o dia 25 de abril, às 10h30.

Os expositores participantes representam o mercado livreiro e editorial famalicense com as participações da Livraria Municipal, Casa de Camilo – Centro de Estudos, Livraria Fontenova, Livreiro Arlindo Moreira, Edições Húmus, Editora Centro Atlântico, Editorial Novembro e Fundação Cupertino de Miranda.

O Mercado do Livro, que pode ser visitado das 10h00 às 19h00 nos dias 23, 24 e 27 de abril, e das 10h às 22h nos dias 25 e 26, está inserido no “Vai à Vila”. É promovido pela autarquia, através da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.