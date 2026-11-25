Na passada segunda-feira, em Barcelos, o Futebol Clube de Famalicão recebeu o certificado e placa referentes ao processo de certificação da temporada 2025/2026, resultado da avaliação atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol, que distinguiu o clube com o estatuto de entidade formadora cinco estrelas. É a sexta época consecutiva que o emblema famalicense exibe a excelência nos processos e infraestruturas da formação.

Esta avaliação reflete, segundo clube, «a dinâmica formativa numa temporada em que os resultados desportivos nas camadas jovens foram coroados de sucesso», com os escalões de sub-19, sub-17 e sub-16 a disputarem as fases de campeão nacional; também com os sub-15 jogaram no patamar maior do futebol nacional. Estes resultados, atestam, também, «as melhorias que têm sido efetuadas na Academia» e que vão prosseguir para dotar este equipamento «das melhores condições para os jovens e respetivas equipas técnicas».