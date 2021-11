Famalicão pensa a Escola (quase) perfeita

No âmbito do ciclo de conferências em Educação, o Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais, a CESPU e a Ed’Think, promove um encontro subordinado ao tema “Uma oportunidade para pensar a Escola (quase) perfeita”. Acontece no dia 18 novembro, às 21 horas, no auditório da CESPU.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias em https://forms.gle/uGJa4hVi5jsQmLxH8

O debate inclui a participação de Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas; Adelino Calado, professor e ex-diretor escolar; Sónia Moreira, professora premiada pelo Global Teacher Award, e Jorge Ascenção, presidente da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais.