Famalicão: Pequenos nadadores do GDN competiram em Penafiel

Os golos de Sissi, aos 19 e 42 minutos, de Yasmine Alidou, aos 22 minutos e de Carolina Rocha, aos 33, valeram a vitória do Famalicão sobre o Lank Vilaverdense, na jornada 17 da Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino.

Depois do desaire, na jornada anterior, em casa do último classificado, as famalicenses trataram de corrigir os erros passados e realizaram uma boa primeira parte, período em que marcaram os quatro golos. O Vilaverdense marcou o tento de honra, decorria o minuto 37, por Maria Baleia.

Na segunda parte do encontro disputado ao início da tarde deste domingo, na Academia, a equipa de Marco Ramos controlou as operações e ainda teve algumas possibilidades de aumentar o marcador que, no entanto, manteve o 4-1 da primeira metade.

Com esta vitória, o Famalicão mantém o quinto lugar, com 31 pontos. Na próxima jornada, no dia 16 de abril, joga em casa do Sporting.

Foto arquivo