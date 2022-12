Famalicão perde com o Torreense para a Taça da Liga ( 1 – 0 )

A oitava jornada da Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino, joga-se este fim de semana, com o FC Famalicão a ter uma curta deslocação a Braga.

A equipa treinada por Marco Ramos joga no domingo, às 15 horas, com o SC Braga, no Estádio 1.º de Maio.

As bracarenses são, atualmente, segundas classificadas, com 18 pontos, enquanto que o Famalicão é quinto, com 12 pontos.

Na jornada passada as famalicenses empataram, a um golo, com o Sporting, enquanto que o Braga perdeu, 3-0, com o Benfica, líder isolado com 21 pontos.

