O FC Famalicão perdeu este domingo por 1-2 com o Marítimo, no Estádio Municipal, na segunda jornada da Liga Portugal Betclic e no primeiro jogo da temporada em casa.
A equipa orientada por Carlos Carvalhal entrou melhor e adiantou-se no marcador aos oito minutos, com Finn van Breemen a marcar de cabeça, após assistência de Óscar Aranda.
O Marítimo reagiu e chegou ao empate aos 21 minutos, por intermédio de Simo Bouzaidi, depois de Adrián Butzke ter acertado no poste.
Na segunda parte, o Famalicão procurou voltar à vantagem e criou várias oportunidades, sobretudo por Sorriso, mas não conseguiu concretizar.
Quando o empate parecia ser o resultado final, o Marítimo marcou o segundo golo aos 93 minutos, garantindo a reviravolta e os três pontos no Estádio Municipal.
Com esta derrota, o Famalicão soma um ponto nas duas primeiras jornadas do campeonato.