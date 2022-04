Famalicão perde em casa com o Boavista ( 1 – 2 )

O Governo consignou esta sexta-feira a empreitada para a construção do troço da Estrada Nacional 14 (EN14) entre a Trofa (Interface Rodoviário) e a Maia (via Diagonal), num investimento de cerca de 32 milhões de euros.

A cerimónia para a consignação desta obra, que arrancou no mesmo dia e que deverá estar concluída em janeiro de 2024, decorreu no Ministério das Infraestruturas e Habitação, contando com a presença do ministro Pedro Nuno Santos, do vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes, e dos autarcas da Maia e da Trofa (por videoconferência).

Esta intervenção insere-se na 2.º fase da construção da variante à EN14, que teve início em 2019 e se insere numa zona “densamente povoada” e com muitas unidades industriais, abrangendo a totalidade das intervenções os concelhos da Trofa e da Maia, ambos no distrito do Porto e também o de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

Esta 2.º fase contempla uma intervenção numa extensão de 10 quilómetros, entre a Maia (via Diagonal) e a Trofa (Interface Rodoviário), no qual está prevista a construção de uma rotunda na EN318 (zona industrial do Soeiro e Carriça), uma ligação à EN14 em Lantemil, quatro viadutos e uma ponte sobre o Rio Trofa.

O investimento previsto é de cerca de 32 milhões de euros, financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A próxima e última fase da construção da variante à EN14 contempla a construção da nova ponte sobre o Rio Ave, mais uma passagem pedonal, e ainda a edificação de quatro rotundas, numa extensão de 3,5 quilómetros.

Esta intervenção está em fase de projeto, mas a tutela prevê que tenha início em agosto de 2023 e esteja concluída em abril de 2025, num investimento 8 milhões de euros.

Já em serviço está o troço de beneficiação entre a Trofa e Famalicão, concluído em 2019 (3,2 milhões de euros) e entre o nó do Auchan e a Via Diagonal, no concelho da Maia, concluído em 2020 (5,2 milhões de euros).