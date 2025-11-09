Famalicão perde em casa com o Porto (0-1)

O FC Famalicão perdeu este domingo, frente ao FC Porto por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga. A partida decorreu ao final da tarde, no Estádio Municipal.

O único golo do encontro surgiu aos 36 minutos, por intermédio de V. Froholdt, após assistência de Francisco Moura. Apesar da boa reação dos famalicenses, que tiveram várias oportunidades, com destaque para um remate de Zabiri ao poste, o Famalicão não conseguiu concretizar.

O encontro foi disputado até ao último minuto, com a equipa da casa a pressionar em busca do empate, mas o FC Porto segurou a vantagem e levou os três pontos.