Famalicão perde em casa com o Sporting

A três jornadas do final do campeonato da 1.ª divisão, a Associação Desportiva de Pedome garantiu o título. Depois de ter falhado a oportunidade de festejar na jornada anterior, ao perder em Castelões, desta feita o Pedome não desperdiçou a possibilidade de celebrar junto dos seus adeptos a conquista do título concelhio. Ao vencer o Mal, por 3-1, fez já a festa antecipada reconquistando o título que pertencia à Outeirense, que segue na segunda posição, com menos 9 pontos. Na jornada passada venceu o Covense, por 2-4, deixando a equipa de Ruivães numa posição delicada pela permanência (penúltimo, com 19 pontos).

Se na parte superior da tabela começam a ficar definidas as posições, na parte inferior não é assim, com um lote vasto de equipas que ainda lutam por permanecer no escalão maior.

O Barrimau, último com 10 pontos, conseguiu um empate em Landim (antepenúltimo classificado, 19 pontos). Já o Grac, que perdeu em casa com a Aderm, está também nesta luta, embora acima da linha de água, com os mesmos 19 pontos dos restantes. A Aderm é 7.º com 27 pontos.

O S. Martinho conseguiu a proeza de vencer em casa do 4.º classificado, a Acura, por 1-3, e passou para a 8.ª posição, com 22 pontos, enquanto a Acura (29 pontos) viu o Castelões, 5.º classificado (28 pontos), a aproximar-se e só não ultrapassou a equipa de Avidos porque empatou a uma bola no terreno da Adespo (3.º classificado, 32 pontos). O Mal é 6.º com 28 pontos.

No próximo sábado joga-se a 20.ª jornada, com as seguintes partidas: Mal-Castelões, Barrimau-Pedome, Outeirense-Acura, Aderm-Covense, Grac-Adespo e S. Martinho-Landim.

2.ª Divisão

Na divisão secundária, não há registo de alteração na tabela classificativa. O líder Esmeriz venceu em casa a Arpo, por 6-1, e manteve a liderança (37 pontos), com mais um ponto que o segundo classificado, o Riba d´Ave HC. A equipa ribadavense também venceu, desta feita, o Louredo, por 6-3, e mantém os olhos postos no primeiro lugar. O Lousado (29 pontos) completa o trio da frente, tendo vencido a Adere pela margem mínima (1-0).

À espreita do pódio continua a Jasp que venceu o Gavião, por 2-0, e está a um ponto do Lousado. A Adere está na 6.ª posição e o Gavião na 7.ª, ambos com 14 pontos. O Louredo está no 8.º lugar (13 pontos), enquanto a Arpo é 9.ª classificada com 12 pontos.

O Miradouro recebeu a Flor do Monte e perdeu, por 1-4. Com esta vitória, a equipa da Carreira soma 11 pontos (10.º lugar), já o Miradouro está no último lugar (4 pontos).

O Novais folgou e permanece na 5.ª posição com 20 pontos.

Na próxima jornada (16.ª) realizam-se os seguintes jogos: Gavião-Novais, Arpo-Jasp, Flor Monte-Esmeriz, Adere-Miradouro, Louredo-Lousado. Riba d´Ave HC folga.

Veteranos

O Pedome recebeu e venceu a Oliveirense, por 6-1, e atrasou a formação de Oliveira Santa Maria na classificação (3.º classificado, com 41 pontos). Ao não pontuar, não recuperou o segundo lugar que pertence à Grac (42 pontos), ainda que o jogo Lameiras-Grac ficou adiado para data a designar.

Na frente da classificação segue o Cajada, com 51 pontos, equipa que também não pontuou porque folgou. O Pedome é 4.º classificado, com 40 pontos.

Na 5.ª posição segue a Outeirense, com 30 pontos, após a vitória, por 4-2, sobre o Barrimau (11.º com 8 pontos).

O S. Mateus (6.º) empatou em casa com o Bairrense (2-2) e viu a Acura (7.º), que venceu o Esmeriz por 4-3, a aproximar-se da sua posição. Ambos têm 25 pontos. O Esmeriz é 10.º com 18 pontos, já o Bairrense continua no último posto, com 7 pontos.

Por fim, o Covense venceu o 1.º de Maio, por 6-2. O Covense é 8.º com 24 pontos, já o 1.º de Maio é penúltimo com 8 pontos.

A próxima jornada conta as seguintes partidas: Grac-Covense, Cajada-Bairrense, Esmeriz-Pedome, Barrimau-Lameiras, S. Mateus-Acura e Oliveirense-Outeirense. 1.º Maio folga.