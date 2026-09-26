Na manhã deste sábado, o FC Famalicão teve um jogo de preparação, na Vila das Aves, com o AFS. A equipa de Carlos Carvalhal, que está a trabalhar sem sete jogadores do plantel que se encontram ao serviço das respetivas seleções, perdeu por 1-0.

Depois da vitória, a primeira da I Liga, sobre o Nacional, o plantel famalicense gozou uns dias de folga e no regresso ao trabalho Carvalhal foi buscar alguns jogadores às equipas dos escalões inferiores que têm tido a oportunidade de mostar o seu valor.

A I Liga, jornada 8, regressa, para o Famalicão, na noite de 12 de outubro, na receção ao Alverca.





