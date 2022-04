Famalicão perde no Algarve com o Portimonense (1 – 0)

O Futebol Clube de Famalicão saiu derrotado na 29ª jornada da Liga Portugal Bwin. A partida foi disputada no Algarve, diante do Portimonense, e terminou com o adversário a vencer pela margem mínima (1 – 0).

O único golo do encontro foi marcado instantes antes do final da primeira parte, por intermédio de Welinton Jr.

Os famalicenses seguem no campeonato com 28 pontos. Depois de regressar a Vila Nova de Famalicão, a equipa de Rui Pedro Silva vai preparar o jogo da próxima sexta-feira, em casa, diante do Gil Vicente (18h00).