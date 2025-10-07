Famalicão: Peregrinação à Sé Primaz (Braga) a pé, bicicleta, carro ou de autocarro

No dia 9 de novembro, entre as 14 e as 18 horas, tem lugar uma Peregrinação Jubilar Arciprestal. Neste dia, todo o Arciprestado de Vila Nova de Famalicão é convidado a peregrinar até à Sé Primaz, em Braga.

Esta iniciativa, no âmbito do Ano Jubilar dedicado à temática da Esperança, que a Igreja do mundo assinala e celebra ao longo deste ano, pode ser feita de diferentes modos: dos autocarros que o Arciprestado vai disponibilizar, em viatura própria, a pé, de bicicleta, de mota, entre outros. Qualquer que seja a modalidade de participação, a inscrição é obrigatória até ao dia 19 de outubro, para que o Arciprestado possa organizar devidamente a iniciativa e para que seja possível comunicar às autoridades e forças de segurança o número de pessoas envolvidas e o modo como chegarão a Braga.

O Arciprestado disponibiliza uma ficha de inscrição individual, sendo que cada interessado deve realizar a respetiva inscrição na sua paróquia, junto do pároco. Será disponibilizado autocarro para a deslocação por zonas pastorais, sendo que a saída está marcada para as 14h00. Esta deslocação terá o custo de 5€ por pessoa.

A organização dos grupos que se desloquem de bicicleta, de mota ou a pé é da responsabilidade de cada paróquia, tendo também de ser feita a devida inscrição.

O ponto de encontro em Braga é no Largo de São Paulo, junto do Seminário Conciliar de Braga, sendo comum para todas as modalidades. Depois, pelas 14h45, os participantes dirigem-se a pé para a Sé Catedral.

No interior da Sé, pelas 15h30, decorre uma Celebração Jubilar, presidida pelo Arcebispo Metropolita de Braga, D. José Cordeiro. No final, pelas 16h30, os participantes poderão visitar, de modo livre e facultativo, o Museu da Sé. Pelos 18h00 está marcado o regresso a Vila Nova de Famalicão.

O Arciprestado apela «à participação de todos os cristãos nesta peregrinação, na certeza de que aqueles que caminham juntos, como Peregrinos de Esperança, experimentam a alegria sem par da comunhão com os irmãos e do encontro salvífico e reparador com Cristo Jesus».