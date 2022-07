Famalicão: Peregrinação Arciprestal à Nossa Senhora do Carmo

No próximo domingo realiza-se a tradicional Peregrinação Arciprestal ao Santuário de Nossa Senhora do Carmo, na paróquia de Lemenhe. Esta é a única peregrinação de cariz Arciprestal que decorre no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.

A peregrinação inicia às 9h30, na Igreja Paroquial de Lemenhe, de onde segue em direção ao Santuário, onde será celebrada a eucaristia, às 11h00, presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz, e transmitida em direto pela TVI.

Na tarde do mesmo dia, às 17h00, tem lugar a oração do Terço, seguida de procissão e imposição do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.

Para melhor e mais profundamente se viver esta festa, a preparação para a mesma começou no dia 8, rezando-se diariamente a Novena de Nossa Senhora do Carmo. Além disso, esta sexta-feira, será enriquecida com a procissão de velas e, no sábado, entre as 9h00 e as 11h00, será possível celebrar o Sacramento da Reconciliação.

O Arciprestado de Vila Nova de Famalicão lança o convite a todos os cristãos para que tomem parte nesta peregrinação, enfatizando que «aqueles que peregrinam com Maria e até Maria, aprendem com ela a alegria da Caridade e do serviço aos irmãos, caminhando para Jesus, num caminho conjunto, onde cada um é desafiado a ser obreiro de uma Igreja verdadeiramente Sinodal e Samaritana, com a qual sonhamos e com a qual nos queremos comprometer».