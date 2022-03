Famalicão: “Peregrinação pela Paz” no próximo sábado até ao Santuário de Nossa Senhora do Carmo

Gerês: Cascata do Tahiti vai ser proibida a banhos para evitar acidentes

A Câmara Municipal de Terras de Bouro prepara-se para proibir banhos na cascata Fecha de Barjas, conhecida como cascata Tahiti.

A informação é avançada pelo O Minho que chegou à fala com o autarca local.

A medida tem por objetivo acabar com os acidentes que acontecem com frequência na época do verão, quando a cascata é mais procurada pela população.