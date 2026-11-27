A nova edição da iniciativa Open Days Empresas, integrada no programa municipal “Valoriza-te”, arrancou este mês de novembro envolvendo perto de mil alunos do 8.º e 10.º ano.

Através deste programa, os estudantes passam um período do dia num ambiente real de trabalho, proporcionado por diversas empresas aderentes.

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Numa articulação estratégica entre o município, as escolas e o tecido empresarial local, tem por objetivo criar um ecossistema privilegiado de cooperação que aproxime a comunidade educativa da realidade económica da região.

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Nesta primeira fase, os jovens dos Agrupamento de Escolas D. Sancho I, Camilo Castelo Branco e Padre Benjamim Salgado tiveram a oportunidade de conhecer as empresas Afipre – Ferramentas de Corte, Lda., A. Elétrica, Matfin, ProgramART, Assisdrive, Centi, Oldcare, Autobandeirinha, Supermercado Bandeirinha, Coindu e o ATC, ficando a conhecer as instalações, as áreas de atividade e os diferentes perfis profissionais.

Recorde-se que o programa “Valoriza-te” é promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através da divisão de Educação, e tem como propósito preparar os jovens para a transição da escola para o mercado de trabalho, através do desenvolvimento de competências relacionadas com a carreira e a empregabilidade, assim como a aprendizagem ao longo da vida.

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