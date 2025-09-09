Famalicão: Pesado entra em despiste e fica atravessado na via (Louro)

O final de tarde desta terça feira fica marcada pelo despiste de um camião, na freguesia do Louro, em Famalicão.
O acidente aconteceu na rua Artur Cupertino Miranda e não terá provocado feridos.
Entrou em funcionamento esta segunda-feira, 8 de setembro, o sistema de controlo de acesso automóvel à Alameda José António Costa Araújo e à Rua Lourenço da Silva Oliveira, junto à Residência de Estudantes de Famalicão, conhecida como “Vila”.
O sistema processa-se através da ativação de um pilarete automático com reconhecimento de matrícula.
Segundo o município, o objetivo é permitir uma gestão mais eficaz do trânsito nestas artérias centrais da cidade e tornar o centro urbano mais seguro e orientado para as pessoas. Assim, o acesso é apenas autorizado a moradores e comerciantes com matrículas registadas, forças de segurança e aos serviços de emergência.
Este é já o quarto equipamento do género a ser implementado na cidade. Estão também instalados pilaretes no acesso à rua José Azevedo Menezes, ao Topo Norte da Praça D. Maria II e à zona adjacente ao Mercado Municipal.
O final de tarde desta terça feira fica marcado por uma colisão entre viaturas, na Rua Daniel Rodrigues, em Famalicão.
O sinistro ocorreu cerca das 18h00 e provocou alguns constrangimentos na normal circulação automóvel.
Não há informação da existência de feridos.
O Futebol Clube de Famalicão (FC Famalicão) pondera impugnar o arranque dos campeonatos da 1ª e da 2ª divisão feminina, tendo em conta a informação recebida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na passada sexta-feira. Em comunicado, o clube reporta-se a uma «comunicação telegráfica da FPF», informando nessa data, 5 de setembro, «que se encontra validada a sua inscrição no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina». Na informação da FPF «é apenas e tão só mencionado que tal validação é efetuada no “cumprimento da decisão alcançada no Processo n.º 29A/2025 proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto”.
Recorde-se que o Futebol Clube Famalicão foi convidado a participar na Liga BPI, na qual se inscreveu e foi admitida, tendo, por isso, preparado toda a sua estrutura para competir no principal campeonato nacional feminino e nunca lhe foi comunicado «que tal convite era efetuado sob condição, nem que estava dependente da verificação de uma qualquer circunstância».
O clube liderado por Pina Ferreira reporta que a decisão proferida no Processo n.º 29A/2025, que é provisória, «não se pronunciou quanto à participação, ou não, do FC Famalicão na Liga BPI, tendo-se cingido à admissão e integração imediata de outro clube na “Liga BPI” na época 2025/2026. Não foi requerido nem determinado que tal admissão implicaria a exclusão de quem quer que seja».
No mesmo dia em que recebeu o comunicado da FPF, o FC Famalicão foi informado que o sorteio do Campeonato Nacional da II Divisão Feminina se realizaria no dia seguinte, procedimento que que o clube classifica «de altamente irregular, demonstrador da leviandade, desrespeito e desconsideração com que a FPF entendeu por bem pautar a sua conduta e os seus procedimentos que, de resto, mereceram especial análise censura por parte do TAD».
Ainda do comunicado enviado à redação, o Famalicão aponta que a decisão da FPF coloca em causa não só a preparação, planeamento e organização desportiva e financeira para a época de 2025/2026, como é «suscetível de comprometer o futuro das suas atletas e equipa técnica, a escassos dias do final do fecho do mercado de transferências e inscrições». Lê-se, ainda, que esta terça-feira, o FC Famalicão viu cancelada a inscrição das jogadoras não nacionais inscritas na plataforma score e que estavam inscritas tendo em conta a participação da equipa na Liga BPI.
Em face destas circunstâncias, «não resta ao FC Famalicão outra alternativa que não seja a impugnação do começo dos campeonatos, até que seja tomada decisão definitiva sobre esta questão».
Por tudo o que está em causa e considerando todo o processo, o FC Famalicão «tudo fará para competir na Liga BPI, para a qual se preparou» e garante a defesa da sua reputação institucional, «assim como das suas atletas, equipa técnica e toda a estrutura – que preparou para a Liga BPI conforme critérios de licenciamento exigidos pela FPF».
Vila Nova de Famalicão celebra este fim de semana a Festa em Honra de Santo Adrião Mártir, com vários momentos de fé e animação musical.
A programação começa no sábado às 18 horas, com uma eucaristia junto à Capela de Santo Adrião, seguida de convívio e animação musical com o artista famalicense, Francisco Carvalho.
No domingo, dia 14, há eucaristia às 08h30, mais tarde às 11h15, missa solene em honra de Santo Adrião Mártir e às 21h00, a última eucaristia do dia que encerra o programa da festividade.
A candidatura do PS inaugura a sede de campanha esta sexta-feira, às 21 horas. O espaço fica na Rua Alves Roçadas, n.º 47, na cidade de Famalicão.
O objetivo, segundo o PS, é que a sede seja ponto aberto a toda a comunidade, espaço para conhecer propostas e trocar ideias.
Na abertura estarão presentes todos os membros da candidatura, num momento marcado pelo convívio e pela apresentação dos próximos passos da campanha:” A mudança é agora”.
«Queremos que esta sede de campanha seja um espaço de proximidade, de diálogo e de partilha. Uma verdadeira casa aberta a todos os famalicenses, porque só é possível construir este projeto de mudança com as pessoas e para as pessoas», sublinha Eduardo Oliveira.
Há uma semana, o candidato à Câmara, Eduardo Oliveira, apresentou o programa autárquico que assenta em sete eixos: cuidar, capacitar, crescer, valorizar, prosperar, proteger e relacionar Vila Nova de Famalicão. Estes abrangem áreas como saúde, solidariedade, educação, cultura, ambiente, habitação, economia, segurança e participação cívica.
Entre as medidas está a criação do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, creches para todas as crianças, o lançamento de um movimento cívico pela construção do novo hospital, a edificação de um Centro de Congressos (Multiusos) e o reforço dos meios da Polícia Municipal.
João Nascimento, de 41 anos, que assumiu a presidência da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão após a saída de Nuno Melo para o Governo, é a aposta da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ para o órgão deliberativo municipal. A apresentação da lista, que esteve agendada para o passado domingo, mas foi adiada pelo trágico acidente em Lisboa, está marcada para a noite desta quinta-feira, a partir das 21 horas, no Auditório de Delães.
Nuno Melo, que será o mandatário desta candidatura, é presença confirmada na sessão. Recorde-se que Nuno Melo, também líder nacional do CDS e atual ministro da Defesa, foi presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão entre 2002 e 2024, tendo sido eleito pela Coligação PSD/CDS-PP. Jorge Paulo Oliveira é o nome que se segue na lista. O social democrata é atualmente o Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PSD da Assembleia da República, tendo sido deputado na última legislatura e primeiro secretário da Mesa da Assembleia da República. É membro da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão há mais de duas décadas.
«A nossa lista reflete a nossa ambição com a experiência, o conhecimento e a renovação dos quadros políticos e a aposta na juventude», diz Mário Passos, assinalando o elevado número de jovens que constam na lista da Coligação.
O candidato à presidência da Câmara aponta João Nascimento como um «profundo» conhecedor do funcionamento da Assembleia Municipal, estando ligado ao órgão desde 2005. «Revelou, nos últimos tempos, ser possuidor das melhores qualidades para presidir com isenção e rigor à Assembleia Municipal. Esta é uma certeza baseada na experiência e na forma irrepreensível como conduziu os trabalhos desde 2024», considera Mário Passos, que fala num famalicense «comprometido com a comunidade, com a democracia e com a missão da Assembleia Municipal».
A cerimónia de apresentação também terá as intervenções de Mário Passos e de Paulo Cunha, eurodeputado, presidente da distrital do PSD e mandatário concelhio da candidatura da Coligação.