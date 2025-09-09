Famalicão: Pesado entra em despiste e fica atravessado na via (Louro)

O Futebol Clube de Famalicão (FC Famalicão) pondera impugnar o arranque dos campeonatos da 1ª e da 2ª divisão feminina, tendo em conta a informação recebida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na passada sexta-feira. Em comunicado, o clube reporta-se a uma «comunicação telegráfica da FPF», informando nessa data, 5 de setembro, «que se encontra validada a sua inscrição no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina». Na informação da FPF «é apenas e tão só mencionado que tal validação é efetuada no “cumprimento da decisão alcançada no Processo n.º 29A/2025 proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto”.

Recorde-se que o Futebol Clube Famalicão foi convidado a participar na Liga BPI, na qual se inscreveu e foi admitida, tendo, por isso, preparado toda a sua estrutura para competir no principal campeonato nacional feminino e nunca lhe foi comunicado «que tal convite era efetuado sob condição, nem que estava dependente da verificação de uma qualquer circunstância».

O clube liderado por Pina Ferreira reporta que a decisão proferida no Processo n.º 29A/2025, que é provisória, «não se pronunciou quanto à participação, ou não, do FC Famalicão na Liga BPI, tendo-se cingido à admissão e integração imediata de outro clube na “Liga BPI” na época 2025/2026. Não foi requerido nem determinado que tal admissão implicaria a exclusão de quem quer que seja».

No mesmo dia em que recebeu o comunicado da FPF, o FC Famalicão foi informado que o sorteio do Campeonato Nacional da II Divisão Feminina se realizaria no dia seguinte, procedimento que que o clube classifica «de altamente irregular, demonstrador da leviandade, desrespeito e desconsideração com que a FPF entendeu por bem pautar a sua conduta e os seus procedimentos que, de resto, mereceram especial análise censura por parte do TAD».

Ainda do comunicado enviado à redação, o Famalicão aponta que a decisão da FPF coloca em causa não só a preparação, planeamento e organização desportiva e financeira para a época de 2025/2026, como é «suscetível de comprometer o futuro das suas atletas e equipa técnica, a escassos dias do final do fecho do mercado de transferências e inscrições». Lê-se, ainda, que esta terça-feira, o FC Famalicão viu cancelada a inscrição das jogadoras não nacionais inscritas na plataforma score e que estavam inscritas tendo em conta a participação da equipa na Liga BPI.

Em face destas circunstâncias, «não resta ao FC Famalicão outra alternativa que não seja a impugnação do começo dos campeonatos, até que seja tomada decisão definitiva sobre esta questão».

Por tudo o que está em causa e considerando todo o processo, o FC Famalicão «tudo fará para competir na Liga BPI, para a qual se preparou» e garante a defesa da sua reputação institucional, «assim como das suas atletas, equipa técnica e toda a estrutura – que preparou para a Liga BPI conforme critérios de licenciamento exigidos pela FPF».