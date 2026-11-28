Ao final da tarde desta sexta-feira, foi inaugurada no Centro Comunitário da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, em Arnoso Santa Maria, a exposição solidária “Pintar por uma Causa”, que revela ao público um projeto artístico e comunitário que começou a ser “pintado” em maio passado, aquando do aniversário da instituição.

A mostra reúne dezenas de obras doadas por artistas para apoiar os projetos da associação, num manifesto ato de cidadania e de solidariedade. A partir do desafio lançado no aniversário da Engenho, os criadores deram forma às peças que agora estão expostas e que, no futuro, podem chegar a um espaço do município para que outros as possam apreciar, anunciou a vereadora da Cultura, Susana Pereira, que marcou presença na abertura da mostra.

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Foi, também, neste momento, que o presidente da direção da Engenho, Manuel Augusto de Araújo, enalteceu o sentido de pertença e de entrega coletiva que atravessa o projeto, associando a criação artística às vivências e aos afetos, destacando o empenho dos pintores que responderam ao apelo solidário.

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O dirigente abordou também a leitura habitualmente feita em torno do conceito de artista amador, defendendo uma visão assente no amor pela criação e na relação humana. «Eu não gosto da palavra amador. Só admito e gosto da palavra amador no sentido de quem ama», sustentando que o valor de cada trabalho se mede pela entrega e pelo impacto junto de quem o observa, «não olhando, neste caso, ao quadro, à obra de arte, ao estilo de um ou de outro. Ao sorriso, à palma nas costas, ao dar a mão».

Susana Pereira elogiou o trabalho dos artistas, agora vertido numa exposição, sublinhou o papel da Engenho no território e deu conta da vontade de dar maior visibilidade pública às obras num futuro circuito itinerante num espaço municipal. «Já temos aqui este compromisso e vamos analisar qual será melhor – um museu, uma biblioteca – para que tenhamos estes artistas noutro contexto, num espaço na cidade, para que mais pessoas possam visitar a exposição».

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