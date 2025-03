Famalicão: Pinturas, desenhos e gravuras de Paula Rego na Fundação Cupertino de Miranda

Léo Realpe assinou contrato com o FC Famalicão até 2029, depois do clube famalicense e o Red Bull Bragantino terem chegado a acordo para a transferência definitiva do atleta.

O defesa central tinha sido cedido no início da época ao FC Famalicão e as suas qualidades convenceram a SAD do FC Famalicão a avançar para a compra.

«Sinto-me muito feliz e honrado por continuar este trajeto no Futebol Clube de Famalicão. Esta era uma meta que tinha estabelecido assim que cheguei no início da temporada e, como tal, não poderia estar mais orgulhoso», confessou. Acrescenta que «este voto de confiança deixa-me ainda mais apaixonado pelo clube e, simultaneamente, aumenta a minha responsabilidade».

Com vínculo até 2029, Léo Realpe promete retribuir a confiança demonstrada pelo clube e «dar tudo em campo para representar da melhor forma os valores do Futebol Clube de Famalicão»; até porque considera que o clube «proporciona aos jogadores todas as condições para evoluírem e estarem totalmente focados no trabalho».

Descreve-se como um defesa que «gosta de antecipar cenários para estar sempre à frente dos adversários», e acredita que «a evolução no Futebol Clube de Famalicão permitirá regressar à seleção do Equador».