Famalicão: Pioneiros do Agrupamento 206 Santo Adrião preparam ovos caseiros de Páscoa

Os Pioneiros do Agrupamento 206 Santo Adrião estão a preparar ovos caseiros cozidos e pintados à mão, mantendo viva a tradição da Páscoa.

Seja para o almoço de Páscoa ou oferecer a alguém especial, cada ovo tem o custo de 1€, sendo que na compra de seis unidades usufrui de um desconto e paga apenas 5€.

Dada a escassez de ovos caseiros nesta altura do ano, algumas unidades poderão ser substituídas por ovos matinados.

As encomendas devem ser feitas até ao dia 3 de abril através do 927 404 562 / 912 154 410 e as entregas de ovos decorrem até ao dia de Páscoa.