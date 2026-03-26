Concelho

Famalicão: Pioneiros do Agrupamento 206 Santo Adrião preparam ovos caseiros de Páscoa

Os Pioneiros do Agrupamento 206 Santo Adrião estão a preparar ovos caseiros cozidos e pintados à mão, mantendo viva a tradição da Páscoa.

Seja para o almoço de Páscoa ou oferecer a alguém especial, cada ovo tem o custo de 1€, sendo que na compra de seis unidades usufrui de um desconto e paga apenas 5€.

Dada a escassez de ovos caseiros nesta altura do ano, algumas unidades poderão ser substituídas por ovos matinados.

As encomendas devem ser feitas até ao dia 3 de abril através do 927 404 562 / 912 154 410 e as entregas de ovos decorrem até ao dia de Páscoa.

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Famalicão: Seguranças travam homem que terá furtado produtos num hipermercado

Seguranças de uma superfície comercial de Famalicão, travaram, esta quarta-feira, um homem que fugia do hipermercado, alegadamente com material que havia furtado do seu interior.

O episódio aconteceu cerca das 17h30, sendo que para o local foi acionada a PSP, adiantou à Cidade Hoje fonte daquela autoridade.

A perseguição pelo indivíduo, de forma apeada, começou dentro das instalações e terá terminado no exterior, junto ao parque de estacionamento.

O homem ficou retido até à chegada das autoridades.

 

Meningite em Famalicão: Criança que frequenta creche no concelho está hospitalizada

Um caso de meningite foi detetado em Famalicão.

A criança, que frequenta uma creche do concelho, encontra-se internada numa unidade hospitalar, onde permanece sob observação médica.

Contactado pela Cidade Hoje, o Delegado de Saúde esclareceu que a situação foi detetada esta quarta-feira, tendo sido de imediato aplicados todos os procedimentos previstos para este tipo de casos. Entre as medidas tomadas esteve a verificação do estado de vacinação das crianças que poderão ter estado em contacto com o caso identificado.

Segundo o responsável, a infeção foi provocada por um agente microbiológico que não requer medicação preventiva para os contactos. Por esse motivo, não houve necessidade de isolar ou até mesmo encerrar a creche.

Ainda assim, foi recomendada a continuidade das medidas de higiene que já estavam a ser adotadas no estabelecimento.

As autoridades de saúde continuam a acompanhar a situação mas adiantam que não há motivo para alarme social.

Famalicão vence Benfica e mantém acesa a esperança na manutenção

Grande jogo de futsal, esta quinta-feira, no Pavilhão Municipal. O FC Famalicão, diante do Benfica, foi capaz de inverter, na segunda parte o 1-2, para um 4-2 a seis minutos do final do encontro. Logo a seguir o Benfica reduziu e tudo fez para chegar ao empate.

O Famalicão, a precisar de pontos, para sair do último lugar, soube sofrer na fase final diante do líder do campeonato e segurou a preciosa vantagem que vale três importantes pontos na luta pela manutenção.

O Benfica, até aqui invicto na prova, cai – com estrondo – em Famalicão. Afinal, com mérito do conjunto treinado por Hugo Oliveira que, com uma ideia de jogo bem definida, nunca permitiu que a equipa adversária se distanciasse do marcador. Depois, foi letal nas oportunidades que teve e soube criar, particularmente na segunda parte.

O Famalicão passa a somar 16 pontos e, à condição, sai do último lugar. Faltam duas jornadas para o final da fase regular da Liga Placard de futsal e tudo é possível… embora difícil.

Pelo Famalicão, Márcio Moreira marcou dois golos, Alan Gitahy e Natan Minatti foram os autores dos restantes.

Famalicão: Seleção Nacional sub-19 joga no Estádio Municipal

Na tarde do próximo sábado, às 16 horas, a seleção nacional sub-19 masculina joga no Estádio Municipal de Famalicão com a Sérvia.

O jogo faz parte da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa.

A entrada é livre, limitada à lotação do estádio.

Famalicão: Inaugurada a renovação do parque infantil da Aldeia Nova (Brufe)

Mário Passos inaugurou, esta quarta-feira, o renovado parque infantil da Aldeia Nova, na freguesia de Brufe. A intervenção, que teve um investimento municipal de 78 mil euros, traz mais conforto para as crianças e famílias da freguesia.

«É necessário que se continue a investir e a valorizar espaços públicos como este que, para além de ser palco de muita brincadeira, é também ponto de encontro entre famílias, promovendo o convívio, o bem-estar e a inclusão», salientou o presidente da Câmara Municipal, que assinalou o momento acompanhado pelo vereador das Freguesias, Augusto Lima, pelo presidente da Junta de Freguesia, Carlos Gomes, acompanhados pela alegria e entusiasmo das crianças das Escolas Básicas de Lagarinhos e de Carvalho e do Jardim de Infância.

O parque infantil tem equipamentos lúdicos para as diferentes faixas etárias, garantindo segurança e diversão aos mais novos. Também foi criada uma área de convívio, promotora de encontros entre gerações e do fortalecimento do espírito comunitário.

Desde 2022, a Câmara Municipal de Famalicão investiu cerca de um milhão de euros na construção, requalificação e manutenção de parques infantis em todo o concelho.

Ex-jogador do Famalicão que ficou sem uma perna num acidente esteve com as seleções nacionais

Miguel Barbosa, ex-jogador do FC Famalicão que num trágico acidente ficou sem uma perna, tem desenvolvido o projeto Futebol para Amputados Portugal. O jovem jogador não perde uma oportunidade para dar conta do projeto e, esta semana, esteve junto das seleções nacionais sub-21 e A, conhecendo alguns dos jogadores.

Miguel Barbosa, que é natural de Barcelos, privou com alguns atletas das duas seleções, e assistiu a um treino dos sub-21, transmitindo a sua energia para a dupla jornada de qualificação para o Europeu do próximo ano.

O jovem é uma fonte de inspiração para muitos e teve esta oportunidade de privar com os jogadores das seleções pela ação da Fundação FPF.

Miguel Barbosa, que pelo FC Famalicão se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro do ano passado e ficou sem uma perna. Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.