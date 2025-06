Famalicão: Piquenique das Academias Seniores é quarta-feira em Vilarinho

As apresentações dos candidatos socialistas às freguesias prosseguem esta semana. A primeira iniciativa decorre esta quarta-feira, às 21 horas, no Parque da Biblioteca de Riba de Ave, com a recandidatura de Cláudia Araújo. Na quinta-feira, às 15 horas, no Parque do Granjinho, na Lagoa, é apresentada a candidatura de António Santos. No sábado há duas sessões. Às 15 horas, no adro da Igreja do Louro, para anunciar Paulo Campos, e às 21 horas, no Parque Fluvial da Ponte, em Avidos, com as propostas de Vítor Costa. Por último, no domingo, às 15 horas, é anunciado António Ferreira para a União de Vale São Cosme, Telhado e Portela. A apresentação acontece no salão da Junta de Freguesia de S. Cosme.

Na semana finda, as apresentações passaram por Bairro, Nine, Outiz, Brufe e Antas e Abade de Vermoim

No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Bairro respondeu “presente”, numa sessão marcada pelo compromisso com o futuro da freguesia, segundo o candidato Bernardo Vieira da Costa. No mesmo dia, a campanha socialista passou pela freguesia de Nine, para anunciar o candidato Rui Oliveira. Em Outiz (foto), no sábado, Joana Costa reforçou o compromisso, a determinação e a visão para o futuro da freguesia.

Também no sábado, foi a vez de Brufe conhecer Bruno Ribeiro. A semana terminou em Antas e Abade de Vermoim, com a apresentação Sofia Lopes Correia.

Estas apresentações tiveram a presença de Eduardo Oliveira, o candidato socialista à presidência da Câmara. Em todas estas localidades, foram anunciadas as principais propostas de cada candidatura. Em Bairro, a necessidade de um espaço sénior, a construção de um ginásio desportivo; para Nine é proposta a criação de um parque de estacionamento junto à estação de comboios e a valorização ambiental do Rio Este, com a construção de passadiços e um parque de lazer junto à ponte romana, a ponte de Coura.

Para a freguesia de Outiz os socialistas realçam a requalificação do campo de futebol, com o objetivo de o dotar de melhores condições e novos equipamentos para a prática de várias modalidades, enquanto que para Brufe é prometida a criação de um parque de lazer junto à junta de freguesia, com ligação pedonal à ciclovia no Ribeiro.

Em Antas e Abade de Vermoim, a candidatura socialista aponta para a construção de uma nova sede da junta, com mais valências – como uma Loja do Cidadão – e a construção de uma Casa Mortuária.