Este domingo, 13 de setembro, Pedome reúne a comunidade para um piquenique. O local escolhido é o Parque de Lazer Calça Ferros, a partir das 12 horas. A entrada é gratuita, e cada pessoa deve levar o seu farnel, bebida, prato e copo.

A organização, a GRACAFE, promete uma tarde de convívio, em ambiente familiar e descontraído, com música, jogos tradicionais, insufláveis e muita animação.

Não haverá reserva de mesas ou lugares. Serão ocupados livremente, promovendo o espírito de partilha e convívio que está na essência deste piquenique.

O evento integra, ainda, uma vertente solidária, associando-se à Caminhada Solidária Maria Luísa, que decorrerá nessa mesma manhã, com o objetivo de apoiar a menina e a sua família.