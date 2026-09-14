A Mega Aula Hidro by Night Glow vai transformar as piscinas municipais de Ribeirão num espetáculo de luzes e atividade física, no dia 26 de setembro, pelas 20h00.

A iniciativa consiste numa mega aula de hidroginástica dinamizada à noite com recurso a materiais florescentes. Os interessados já se podem inscrever na secretaria das piscinas municipais de Ribeirão, as vagas estão limitadas a 90 participantes.

Esta iniciativa está integrada na programação da 12ª edição da Semana Europeia do Desporto, que decorre entre os dias 23 e 30 de setembro, promovida pela Comissão Europeia e co-financiada pelo programa europeu Erasmus+.