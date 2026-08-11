O Município de Famalicão vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, esta quarta-feira, com um programa dedicado aos mais jovens que inclui entrada gratuita nas Piscinas Municipais de Famalicão e nas Piscinas Exteriores de Bairro, cinema ao ar livre e oferta de pipocas.

A iniciativa é direcionada aos jovens entre os 12 e os 35 anos que podem usufrui de uma sessão de cinema ao ar livre, no Parque da Devesa, com a exibição de “A pequena Amélie”, um filme de animação realizado por Maïlys Vallade e Liane-Cho Han. E para completar a experiência, o Município oferece as pipocas.

Recorde-se ainda que, durante o mês de agosto, os jovens beneficiários de passe mensal Mobiave podem também usufruir de viagens a um preço reduzido entre Famalicão e as praias da Póvoa de Varzim, podendo adquirir 10 viagens por um custo de 10 euros.

As viagens podem ser realizadas em ambos os sentidos nas linhas 9308 e 9803 da Ave Mobilidade, com possibilidade de entrada e saída em qualquer uma das paragens intermédias.