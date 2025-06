O famalicense vai ser anunciado como treinador do Leixões, formação que compete na II Liga e, dessa forma, assume pela primeira vez, o cargo de treinador principal.

João Nuno Fonseca, de 36 anos, esteve no Mundial de Clubes, como adjunto, do Ulsan, a Coreia do Sul, e a última vez que trabalhou em Portugal foi em 2021, após duas temporadas como adjunto dos sub-23 benfica.

Antes do Ulsan, trabalhou em França, no Valenciennes (2023), no Reims (2021/2022) e no Nantes (2018). A sua trajetória teve início na Académica, em 2008/2009.