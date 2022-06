Famalicão: Piscinas municipais são uma solução refrescante para os dias quentes que estão a chegar

O Balcão Único do Prédio iniciou a itinerância pelas freguesias do concelho para potenciar o mapeamento do território e aumentar o registo de representações gráficas georreferenciadas (RGG), afetas a terrenos rústicos ou mistos.

O processo de itinerância do BUPi arranca, esta quarta-feira, em Fradelos, com uma sessão pública de apresentação do projeto, às 21h00, na Casa do Povo. O atendimento à população está agendado para esta quinta e sexta, entre as 9 e as 17 horas, na sede da Junta de Freguesia.

Segue-se, na próxima semana, a freguesia de Lousado, com a apresentação pública no dia 6 de julho, às 18 horas, na sede da Junta e com o atendimento nos dias 7 e 8, no mesmo local.

O registo de propriedades no BUPi não tem custos associados até 2023 e pode também ser feito no balcão do BUPi na Loja de Cidadão de Famalicão, na rua António Carvalho Faria, bem como online, através do site https://ebupi.justica.gov.pt/.

O BUPi é um projeto nacional de identificação e mapeamento de propriedades, sendo que, no caso de Vila Nova de Famalicão, é desenvolvido pela Câmara Municipal, no enquadramento de uma candidatura conjunta para vários municípios da CIM do Ave ao Programa Operacional Norte 2020.