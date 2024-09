Famalicão: Pista de Atletismo vai ser adjudicada a consórcio ABB e Nicolau Macedo

Esta quinta-feira, vai a reunião de Câmara a proposta para adjudicação da construção do Centro de Atletismo de Famalicão, denominado Pista de Atletismo, na zona de Talvai. Estão previstos trabalhos no valor de seis milhões e duzentos e cinquenta mil euros, mais IVA, e um prazo de execução de 645 dias. Em 2024 ainda estão previstos trabalhos no montante de 239.987 euros.

Venceu o concurso o Agrupamento Alexandre Barbosa Borges SA e Nicolau de Macedo SA.

O concurso foi lançado em fevereiro de 2023, depois do anterior ter ficado deserto, por falta de interesse dos empreiteiros e que só previa a infraestrutura desportiva. A Câmara reformulou o projeto e incluiu a totalidade da obra a concurso.

O projeto atual prevê a construção integral da pista de atletismo, com oito corredores, e relvado interior, bancada coberta com cobertura metálica com as respetivas construções (armazéns e sanitários) por baixo da bancada, acesso pedonal principal (atletas e público), edifício principal (parte administrativa, balneários e zonas técnicas) edifício photo-finish, sistema de iluminação da pista, vedações, muros de vedação e de suporte de terras, sistema de drenagem de águas pluviais e de águas sub-superficiais. Inclui, ainda a construção de todos os arranjos exteriores fora do perímetro da pista, o percurso de aquecimento em saibro e respetiva iluminação, bancada descoberta (topo norte), acesso viário norte e parque de estacionamento no topo sul.

O objetivo é criar uma pista para a prática de atletismo, em todas as suas disciplinas, que dê resposta ao número de associações e atletas que praticam esta modalidade.

Foto arquivo