O Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de um incêndio florestal, ocorrido em Landim, ao final da tarde de 11 de julho (dia quente, seco e com vento), com recurso a isqueiro. Segundo comunicado desta Polícia, o incêndio foi ateado numa zona rural, propícia para a propagação, «gerando risco acentuado para campos agrícolas e várias habitações ali existentes».

O alegado autor do incêndio – um homem com 52 anos, residente na freguesia – terá agido por motivos pessoais, mas «consciente de que a sua conduta era proibida por lei e representava um perigo iminente para a natureza, populações e bens de terceiros».

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e fica sujeito a apresentações bissemanais e proibição de andar com isqueiro ou fósforos ou qualquer objeto que permita atear fogo. O arguido tem, ainda, de submeter-se a consultas de psiquiatria e a tomar medicação adequada.