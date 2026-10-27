Esta segunda-feira, a Polícia Judiciária deteve, em Famalicão, um homem, com 38 anos, por tráfico de droga, posse de arma proibida e apreendeu cerca de 100 quilos de haxixe. No decurso da ação foram, também, apreendidos, carregadores e munições, um colete balístico, 16 mil euros em numerário, uma máquina de contar dinheiro e outros elementos de prova.

O suspeito, sem antecedentes criminais, foi detido após buscas num armazém em Vila Nova de Famalicão, local onde foi encontrado o material apreendido.

A investigação da Diretoria do Norte da PJ teve origem na deteção de duas encomendas postais suspeitas, remetidas para Portugal a partir do norte da Europa, situação que se verificava com alguma frequência. As duas encomendas escondiam resina de canábis, em grande quantidade e com elevado grau de pureza, revela a PJ em comunicado.