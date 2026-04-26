Famalicão: PJ chamada a investigar morte suspeita de homem em avenida

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar a morte ocorrida este sábado na Avenida do Emigrante, em Bente, Famalicão, após as autoridades terem encontrado indícios compatíveis com crime.
O homem, de 42 anos, foi encontrado sem vida, sentado na via pública, quando os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave chegaram ao local, pouco depois das 19h30.
Ao que a Cidade Hoje apurou, o cenário encontrado pelas autoridades, nomeadamente o tipo de ferimentos, obrigou ao acionamento da Polícia Judiciária que assumiu a investigação.