Esta quinta-feira, a Polícia Judiciária deteve três pessoas suspeitas de um crime de roubo ocorrido numa das freguesias de Vila Nova de Famalicão, no mês de abril. A detenção ocorreu fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga.

Para se aproximarem da vítima, uma pessoa com idade avançada e mobilidade reduzida que se dedicava à venda de produtos hortícolas, os três indivíduos recorreram a uma história fictícia para iniciar a conversa e assistiram à entrega de um pagamento em numerário no decorrer de uma venda.

Mais tarde, conseguiram que a vítima se dirigisse ao exterior onde foi ameaçada com uma arma de fogo e acabou por entregar 2 600 euros.

Após denuncia às autoridades, os suspeitos com idades entre os 23 e 41 anos foram identificados e detidos. Um ficou em prisão preventiva e os outros dois sujeitos a apresentações semanais junto das autoridades.