Famalicão: PJ prende homem no Louro que chegou fogo à casa onde vivia

Sofia Machado, de 25 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, conquistou o júri na sua estreia no programa de talentos da RTP, “The Voice”.

A jovem cantora, licenciada e mestre em Canto Jazz pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, apresentou uma interpretação da canção “Rise Up” de Andra Day, na prova cega exibida este domingo.

Nininho Vaz Maia foi o único mentor a virar a cadeira, assegurando a presença de Sofia no programa e na sua equipa.

Desde os 5 anos que esta jovem famalicense está ligada à música, tendo iniciado os seus estudos aos 11 na Arteduca. Hoje, além de cantora e compositora, é também professora de canto, continuando a inspirar outros com o seu talento.

No programa deste domingo, Sofia foi ainda surpreendida com uma mensagem da Áurea, ex-jurada do formato e uma das referencias da famalicense no panorama da música nacional.