Concelho, Sociedade, Última Hora

Famalicão: Placard publicitário cai para o meio da N206 em Pousada de Saramagos

Uma parte da N206, em Pousada de Saramagos, está condicionada ao trânsito, devido à queda de um placard publicitário.

A situação aconteceu ao início da tarde desta terça-feira e foi, de imediato, comunicado às autoridades.

Não há feridos, apenas danos materiais.

Deixe um comentário

Famalicão: Um ferido em colisão entre carros na N204 (Antas)

A tarde desta terça-feira fica marcada por uma colisão entre dois veículos ligeiros, na N204, na freguesia de Antas, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h40, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

O ferido foi transportado para o hospital local com ferimentos considerados ligeiros.

 

Avaria na fibra ótica deixa zonas de Famalicão sem internet desde o dia 2 de fevereiro

Várias zonas do concelho de Vila Nova de Famalicão estão sem acesso à internet por fibra ótica desde o dia 2 de fevereiro, devido a danos provocados pelo mau tempo.

A situação afeta sobretudo clientes da operadora Vodafone nas freguesias de Ruivães, Novais, Delães e Oliveira São Mateus.

A avaria, apesar de identificada, está a ter uma resolução lenta, sem que a operadora possa indicar aos clientes uma data para retomada do serviço.

Famalicão: Desfile de Carnaval em Arnoso Santa Eulália

A Associação Desportiva e Cultural (ADC), de Arnoso Santa Eulália, organiza no próximo domingo, dia 15, o tradicional desfile de Carnaval.

Começa às 14h30, no lugar da Veiga, e depois de percorrer várias ruas termina no salão polivalente da Associação.

Famalicão: Feirinha dos Afetos na Escola Nuno Simões

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 1, 2 dr. Nuno Simões organiza, no dia 12 de fevereiro, uma feirinha dos afetos, aberta a toda a comunidade.

Na feirinha, que vai funcionar das 8 às 18h30, na Escola E.B. 1,2 dr. Nuno Simões, será possível adquirir doces caseiros, artesanato, bijuteria, bolos e café.

A angariação de receita reverte para atividades da escola.

Famalicão: Várias zonas do concelho voltam a ficar sem luz

Um problema na rede de média tensão está a deixar várias zonas do concelho de Famalicão sem energia elétrica.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, as primeiras falhas registaram-se minutos depois das 10h30, em zonas pertencentes às freguesias de Lemenhe, Mouquim e Gavião.

O problema está a ser identificado e acompanhado pelas diversas equipas da E-Redes.

Famalicão: “As Nossas Raízes” estão no ar há 36 anos

O programa “As Nossas Raízes”, no ar todos os sábados, entre as 18h00 e as 21h00, desde o dia 10 de fevereiro de 1990, na antena da Rádio Cidade Hoje, completa hoje o 36º aniversário.

Este é um projeto cultural de Manuel Sanches e Susy Mónica, dedicado à divulgação da música portuguesa e à promoção do trabalho discográfico de grupos e cantores.

Para além da música, as três horas de emissão são preenchidas com poesia, dicas de saúde e outras, bem como a divulgação de romarias, festividades e eventos culturais deste concelho.

 