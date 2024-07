Famalicão: Plantel apresenta-se na noite deste sábado no centro da cidade

O Futebol Clube Famalicão apresenta o plantel 2024/2025 na noite deste sábado, na Praça Cupertino de Miranda, em pleno centro da cidade.

Tal como no ano passado, e no mesmo local, os adeptos poderão ver, pela primeira vez, os rostos da nova versão do clube, bem como os equipamentos, agora com a chancela da Puma.

Três dias depois, terça-feira, às 19h30, no Estádio Municipal, tem lugar o jogo de apresentação, com o Deportivo da Corunha, com entrada gratuita para os sócios, enquanto que o público paga 10 euros.

A bilhética para esta partida já está a decorrer sob as seguintes condições:

Sócios – entrada gratuita (obrigatório o levantamento de bilhete, na Loja Oficial, a partir desta quarta-feira, ou na bilheteira no dia de jogo, a partir das 18 horas)

Sócios detentores de lugar anual – entrada gratuita sem necessidade de levantamento de bilhete

Público – 10 euros (venda irá decorrer na Loja Oficial)

Foto arquivo