Famalicão: Plantel de Hugo Oliveira regressa a 30 de junho

A pré-época da equipa principal do FC Famalicão tem início a 30 de junho (terça-feira), no Centro de Treinos. O arranque dos trabalhos ficará marcado pela realização de exames médicos e testes físicos.

Na pré-temporada, a equipa vai participar na Como Cup, torneio que irá decorrer em Itália, entre os dias 28 de julho e 1 de agosto, e no qual participam Crystal Palace Football Club (Inglaterra), Racing Club de Lens (França), Villarreal Club de Fútbol (Espanha) e Al Ula Football Club (Arábia Saudita).

Recorde-se que o FC Famalicão fez, na época passada, o melhor registo de sempre na I Liga. Hugo Oliveira, no clube desde dezembro de 2024, orientou a equipa para o quinto lugar, com 56 pontos.

A SAD, liderada por Miguel Ribeiro, segundo é avançado pela imprensa desportiva, quer contratar um lateral esquerdo, um defesa central e um ponta de lança. No que toca a saídas, o mercado está atento a elementos fundamentais do conjunto de Hugo Oliveira, surgindo o interesse de vários clubes nacionais e internacionais em jogadores como Gustavo Sá, Ibrahima Ba, Mathias de Amorim, entre outros.

Sobre este mercado, que pode ser agitado para o lado de Famalicão, o treinador Hugo Oliveira afirmou recentemente na Conferência Bola Branca que «vai ser apetecível para alguns clubes atacar o Famalicão, mas posso dizer que vai custar caro».