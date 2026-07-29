A equipa feminina do FC Famalicão, orientada por Paulo Silva, continua a ganhar forma para a temporada 2026/2027, na qual voltará a competir na II Divisão Nacional.

O mais recente reforço é a média Catarina Mairos, que chega proveniente do Gil Vicente, clube pelo qual realizou 22 jogos e marcou um golo na última época.

Para o meio-campo chega também Patrícia Teixeira. A centrocampista de 26 anos deixa o Vitória SC, onde se tornou a jogadora com mais jogos de sempre pelo emblema vimaranense.

Para o eixo da defesa foi contratada Kika Silva. A defesa-central de 24 anos chega do Rio Ave, depois de uma temporada em que somou 24 partidas e apontou dois golos.

No que diz respeito às renovações e promoções, Adriana Oliveira continua no clube e integra em definitivo a equipa principal, depois de ser promovida dos sub-19. A mesma situação verifica-se com a média Eva Sampaio, que passa igualmente a fazer parte do plantel sénior.

Andreia Freitas também permanece no FC Famalicão e prepara-se para cumprir a segunda temporada ao serviço do clube. A extrema-direita participou em 25 encontros na época passada, tendo marcado três golos.

Recorde-se que, em 2025/2026, o FC Famalicão terminou no 4. º lugar da Série Norte da II Divisão, alcançando depois a 7. ª posição na fase de apuramento de campeão. Na Taça de Portugal, a formação famalicense chegou aos quartos de final.