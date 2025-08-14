Famalicão: Plantel tem “uma enorme vontade de vencer”

Léo Realpe, que faz dupla no centro da defesa do Famalicão com Justin de Haas, considera que “foi importante” começar o campeonato com uma vitória, 3-0, sobre o Santa Clara. Também importante, sublinha, “foi manter a baliza a zero, o que nos dá confiança defensivamente”.

Os três pontos “reforçam a confiança do grupo”, depois de uma “boa pré-época” que permitiu consolidar as ideias do treinador Hugo Oliveira que chegou ao clube em dezembro do ano passado.

Realpe garante que o plantel “nunca desiste”, é solidário, como aconteceu “com a recente lesão de Aranda”, e tem “uma enorme vontade de vencer”.

O defesa central equatoriano agradece, também, o “apoio do décimo segundo jogador. É bom sentir que os adeptos estão sempre connosco porque, assim, dentro do campo só temos de fazer o nosso trabalho”.

Depois da vitória na jornada de abertura da I Liga, neste sábado o Famalicão visita o Tondela. A partida é em Rio Maior.