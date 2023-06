Famalicão: Plataforma digital permite reportar ocorrências

Numa perspetiva de ajudar à governação do território e resolver os problemas mais rapidamente, o município de Famalicão lançou uma Plataforma de Gestão de Ocorrências que permite estabelecer uma relação mais próxima entre os cidadãos e quem gere o território.

Para tal basta descarregar a app do município intitulada “Famalicão Your Place”. Uma vez instalada, carregar o botão de reportar com fotografia e texto acerca do que pretende. Para que seja identificado pelos serviços, deve ter o GPS ligado para identificar o local. O cidadão que faz a participação fica inscrito, recebe uma password e, mais tarde, irá ter resposta sobre o processo.

O que pode participar? Tudo, responde Vítor Moreira, diretor municipal e responsável pela Smart City. Pode participar um buraco na estrada, paralelos levantados, ninho de vespa “asiática”, fuga de água, bermas obstruídas, etc.

«Queremos que as pessoas se sintam convocadas a construir a cidade connosco», realçou o presidente da Câmara que esteve na apresentação da plataforma, no dia 23 de junho, na Praça D. Maria II, no âmbito da semana da smart-city na rua.

O autarca afirmou que uma cidade inteligente implica envolver as pessoas numa melhor governação e ser transparente na gestão do território, uma vez que quem reporta receberá um feed-back sobre a forma como os problemas estão a ser resolvidos. Mesmo aqueles assuntos que não dizem respeito ao município, mas à Infraestruturas de Portugal, à Resinorte, à Águas do Norte, e outras, os cidadãos serão igualmente informados sobre o encaminhamento dado ao assunto, assume o edil.

«Com isto estamos a incrementar a transparência e a participação democrática das pessoas», sublinha Mário Passos.

Este é um sistema ainda recente que surge também porque existe tecnologia que o permite desenvolver, e o município está consciente de que levará o seu tempo até que os cidadãos o conheçam e o usem com frequência, sendo que os presidentes de Junta já o estão a utilizar.

E por falar em tecnologia, o presidente da Câmara frisou a importância que as câmaras de videovigilância terão no futuro para a deteção de problemas. Existem 12 já instaladas, mas ainda desligadas. O edil avança que o processo está na PSP distrital para desenvolver o parecer técnico, e a Comissão de proteção de Dados tem também que dar o aval.