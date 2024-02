Famalicão: Pneu inovador da Continental vence prémio internacional de design

A empresa Continental venceu um prémio “de Ouro” pelo pneu UltraContact NXT, produzido na fábrica de Lousado. Uma distinção na categoria “Automotive & Transport / Cars Accessories”, nos International Design Awards (IDA), pelo design especial da parede lateral.

Em comunicado, a empresa explica que com 65% de materiais renováveis, reciclados e certificados ISCC Plus com balanço de massa, o UltraContact NXT é o pneu de produção mais sustentável da Continental até à data.

«A nossa proposta de design era representar visualmente a missão sustentável do pneu. Para isso, usamos efeitos 3D e de profundidade para projetar uma folha como um símbolo da mensagem do pneu. Esta é a primeira vez que conseguimos esse efeito», diz Stefan Rittweger, o designer do pneu. Além do design e da sustentabilidade, os técnicos preocuparam-se com a tecnologia, uma vez a forma suave dos cortes transversais e as extremidades dos blocos de piso contribuem para um excelente comportamento à abrasão.

Todas as dimensões disponíveis obtêm a melhor classificação na etiqueta de pneus da UE (“A”) nas áreas de resistência ao rolamento, travagem em piso molhado e ruído exterior.

«A Continental está a trabalhar incansavelmente para promover tecnologias inovadoras e produtos e serviços sustentáveis em toda a sua cadeia de valor, desde o fornecimento de materiais sustentáveis até à reciclagem dos pneus no seu fim de vida. Até 2030, o fabricante pretende usar mais de 40% de material renovável e reciclado nos seus pneus», referem no comunicado.

O UltraContact NXT é, segundo a multinacional alemã, «um importante passo para cumprir este ambicioso objetivo de sustentabilidade e, assim, tornar-se o fabricante de pneus mais progressivo, conforme estabelecido no seu programa de estratégia ‘Visão 2030′».

O júri dos International Design Awards (IDA), composto por especialistas de renome nas áreas da arquitetura, moda, design de interiores, design de produto e gráfico, avalia cada trabalho de acordo com critérios de inovação, estética, funcionalidade e compatibilidade ecológica. Só em 2023, o júri avaliou milhares de candidaturas de quase 80 países.