Famalicão: Poda das árvores na Narciso Ferreira afeta circulação automóvel

O novo centro urbano de Famalicão é o grande destaque da nova edição do Boletim Municipal, que já está em distribuição. Fazem também parte deste conteúdo a construção da nova residência universitária, a rede de trilhos pedestres de Famalicão e o compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas.

Com uma tiragem de 25 mil exemplares, o Boletim Municipal começou a ser distribuído esta semana por todo o concelho e estará disponível para levantamento nos pontos municipais. A sua consulta e leitura também pode ser efetuada de forma digital em: https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/boletim_setembro_22 .

No editorial, o presidente da Câmara Municipal refere que apesar dos constrangimentos dos últimos anos, «há uma coisa que em Famalicão não foi colocado em suspenso: o futuro». Mário Passos destaca que «por via de um conjunto alargado de obras estruturais, fruto de uma boa planificação e do bom aproveitamento dos fundos comunitários, conseguimos operar uma verdadeira revolução na cidade, alavancando-a para novos patamares de qualidade de vida».

O edil tem consciência dos desafios que ainda há a percorrer e promete não «ficar por aqui». O presidente da Câmara explica que «neste Boletim Municipal mostramos alguns dos resultados desta ambição por um território amigo das pessoas, do ambiente e do futuro».