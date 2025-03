Famalicão: Podas nas árvores da Avenida 25 de Abril e da Rua Ernesto Carvalho condicionam trânsito e estacionamento

A JSD vai a votos no dia 19 de abril e há mais um candidato à presidência. Depois do anúncio de João Vale, surge agora a candidatura de Daniela Torres, com o lema “Voz do Futuro”, e com o objetivo «de reforçar a presença e a influência da JSD no concelho, revitalizando e rejuvenescendo a estrutura».

Em comunicado, a jovem, que é natural de Requião, diz ter um programa «centrado nas necessidades e aspirações da juventude famalicense» e propõe-se ser a voz das novas gerações, «defendendo políticas que promovam o emprego jovem, o acesso à educação de qualidade, o acesso à habitação, a sustentabilidade e a melhoria da mobilidade no concelho». A construção de uma JSD «mais inclusiva, aberta ao diálogo e capaz de trabalhar em conjunto com todos os setores da sociedade», são outros propósitos desta lista.

Daniela Torres diz que a estrutura jovem “laranja” «precisa de uma nova energia, de um novo rumo. É fundamental que possamos ter uma voz ativa e representativa na política».

Esta candidatura conta com uma equipa de jovens «que representam as várias freguesias do concelho, privilegiando aquelas que têm uma maior representatividade da JSD, motivados e comprometidos para serem a “Voz do futuro”.

Daniela Torres é licenciada em Direito pela Universidade Católica do Porto, com Mestrado em Direito do Trabalho. É militante do PSD desde 2017, sendo deputada à Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, eleita em 2021, data em que foi eleita Secretária do Conselho Municipal da Juventude.

Lidera o núcleo da JSD da sua freguesia, é presidente da Assembleia Geral da Academia Sénior e secretária da direção do Centro Social e Paroquial de Requião.