Famalicão: Podomed, 21 anos «a investir na qualidade dos cuidados de saúde»

A Clínica Podomed celebra 21 anos de atividade, marcados por um percurso «de crescimento e de investimento contínuo na qualidade dos cuidados prestados», referem os seus responsáveis.
Desde a sua abertura, a Podomed tem assegurado uma resposta clínica diferenciada, suportada por equipas experientes e por uma abordagem centrada em cada pessoa.
Este aniversário representa, segundo os seus responsáveis, «a consolidação de uma relação de confiança» construída ao longo de 21 anos com doentes, parceiros e colaboradores.
Por isso, renovam «o compromisso de continuar a evoluir e a contribuir para uma prestação de cuidados de saúde qualificados. Agradecemos a todos que fazem parte deste projeto e continuaremos aqui para assegurar uma resposta de qualidade a cada um dos nossos utentes».