Famalicão: Poesia de Abril em Arnoso Santa Eulália

Famalicão: «Para atingirmos os objetivos da época temos de vencer o Estoril» (c/vídeo)

O extremo do FC Famalicão olha para a partida de domingo, no António Coimbra de Mota, como mais um momento para o grupo mostrar a sua identidade. Na antevisão ao jogo, no reduto do Estoril, Antoine Joujou refere que a equipa «está bem» e como prova disso recorda os últimos «bons jogos», particularmente as deslocações ao FC Porto e SC Braga.

O jogador, que pelo Famalicão já alinhou em 25 jogos, já marcou 3 golos e fez duas assistências (Liga e Taça), acredita que os jogadores «estão prontos para corresponder às expetativas e conquistar os objetivos no final da época». E para o conseguir «temos de vencer o Estoril».

Individualmente, Antoine Joujou manifesta «vontade e determinação sempre que for chamado pelo treinador».

Confira, no vídeo, a antevisão do jogador do FC Famalicão.