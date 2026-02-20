Famalicão: Poesia inédita de Vasco de Carvalho em destaque na Biblioteca Camilo Castelo Branco

Famalicão: Concelho confirma-se como o maior exportador do Norte e o terceiro do país

Vila Nova de Famalicão continua a ser o município mais exportador da Região Norte e o terceiro a nível nacional. Segundo os mais recentes dados macroeconómicos divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2025 o concelho registou exportações no valor de cerca de 2.679 milhões de euros, preservando um posicionamento consistente face ao ano anterior, apenas superado por Lisboa e Palmela.

Este desempenho confirma a relevância do concelho nos indicadores estruturais da economia, nomeadamente no comércio internacional, na balança comercial e no Valor Acrescentado Bruto (VAB) das indústrias transformadoras, refletindo a capacidade produtiva, a elevada incorporação de valor acrescentado e a competitividade externa do tecido empresarial.

Analisado o saldo da balança comercial, o município apresentou um superavit de 952,8 milhões de euros, o segundo melhor a nível nacional, atrás de Setúbal. Este resultado mostra que exporta significativamente mais do que aquilo que necessita importar.

A dimensão industrial é também comprovada pelo VAB das indústrias transformadoras. Famalicão gerou cerca de 1.373 milhões de euros de VAB industrial, o segundo a nível nacional, atrás de Lisboa.

Os dados divulgados pelo INE representam, para o presidente da Câmara Municipal, «um registo que se tem repetido e que expressa a dinâmica empresarial do concelho, que contribui de forma muito significativa para a economia nacional». Mário Passos realça que «este dinamismo económico» tem sido acompanhado por uma evolução estrutural na área da inovação e da ciência, em linha com a estratégia municipal “Do Made IN ao Created IN”.