Famalicão: “Poética da Palavra” com espetáculos e oficinas

A programação da Poética da Palavra, que vai no oitavo capítulo, prossegue na próxima sexta-feira, às 21h30, no pequeno auditório, com a apresentação do espetáculo “Agora Noutro Lugar”, com texto de Marine Antunes, encenação de Marco Medeiros e interpretação de Tiago Castro.

No sábado, às 21h30, no grande auditório, será apresentado o espetáculo “Fantasia Sem Abrigo – Uma Trilogia Cómico-Musical”, com texto e encenação de Tiago Mateus.

O café-concerto recebe esta quinta-feira, às 15h00, a primeira mesa-redonda da Poética da Palavra, sobre Dramaturgia, com as intervenções do encenador e dramaturgo Luís Mestre (moderador) e da dramaturga e dramaturgista Raquel S.

Recorde-se que o ciclo de programação especial “Poética da Palavra – Encontros de Teatro” tem por fio condutor a colocação do texto, da voz e o trabalho do ator no centro da criação cénica, com espetáculos, conversas e ações de mediação que exploram diferentes formas de dizer e habitar a palavra.

O oitavo capítulo dos encontros de teatro Poética da Palavra iniciou-se nos dias 4 e 7 de março, com forte mobilização nas várias iniciativas.

Famalicão: Tânia Silva é vice-campeã nacional dos 800 metros

No Campeonato Nacional de Veteranos em Pista Coberta, Tânia Silva, do Liberdade FC, conquistou o título de vice-campeã nacional dos 800 metros e foi quarta nos 1500 metros.

A atleta e treinadora esteve no Centro de Alto Rendimento do Jamor, nos dias 7 e 8 de março, numa competição que reuniu os diferentes escalões de veteranos, com idade igual ou superior a 35 anos.

«Um grande resultado para esta atleta, que uma vez mais, fez dignificar a associação, o atletismo famalicense e o concelho», refere a direção do Liberdade FC.

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a deslocação a Guimarães

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, o FC Famalicão joga em Guimarães. A partida da 26.ª jornada da I Liga é com o Vitória SC, no Estádio D. Afonso Henriques.

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes, a 10 euros (venda até às 12 horas de sábado); se pretender transporte são 15 euros na totalidade (marcação até às 19 horas desta quinta-feira).

Este dérbi minhoto junta o 9.º da classificação, com 32 pontos (Vitória) e o 5.º, FC Famalicão, com 39 pontos.

Famalicão: Carevic entre os melhores guarda-redes da I Liga

O guarda-redes do FC Famalicão é o terceiro melhor da I Liga, do mês de fevereiro.

O título fica para o “dono” da baliza do Braga, Lukas Hornicek, que somou 21,48% dos votos dos treinadores principais da competição, levando a melhor sobre Bernardo (CD Tondela) e Carevic que obtiveram 16,30% e 13,33%, respetivamente.

O titular da baliza famalicense já tinha sido o melhor na sua posição em agosto do ano passado e em setembro/outubro também esteve entre os melhores.

‘Peregrinos de Famalicão’ e ‘Caminhar na Fé’ fazem as primeiras reuniões para a peregrinação a Fátima 2026

Este fim de semana, os movimentos Peregrinos de Famalicão e Caminhar na Fé promoveram as primeiras reuniões de preparação para a peregrinação a Fátima 2026. Os encontros tiveram como objetivo estabelecer um primeiro contacto com os grupos que irão participar na jornada, marcada para o mês de maio.

Para além de reforçar a organização prática, estas reuniões permitem partilhar informações importantes sobre rotas, alojamentos, horários e atividades ao longo da peregrinação. Trata-se de um passo essencial, uma vez que este tipo de iniciativa envolve uma grande operação logística, com dezenas de participantes e múltiplos detalhes a coordenar.

Gasóleo subiu 29 cêntimos no posto mais barato de Famalicão

O preço do gasóleo em Famalicão registou uma subida significativa no espaço de apenas oito dias. A Petropix, posto localizado na N14, em Ribeirão, comercializava o combustível a 1,36€ por litro no dia 1 de março. Hoje, dia 9 de março, o mesmo gasóleo chega aos 1,65€, o que representa um aumento de 29 cêntimos por litro.

Este aumento está relacionado com a instabilidade no Médio Oriente, que tem afetado os preços internacionais do petróleo. Cada subida no mercado global tende a refletir-se rapidamente nos preços praticados nos postos de combustível locais, sobretudo em Portugal, devido à dependência de importações.

Para um depósito de 40 litros, este aumento traduz-se num custo adicional de 11,60€, passando de 54,40€ no dia 1 de março para 66€ hoje.

Famalicão: Partem vidro de carro e levam mochila com computador

Na noite da passada sexta-feira, na Avenida Visconde de Pindela (Estrada Nacional 14, Famalicão-Braga), em Cruz, foi furtada, do interior de uma viatura, uma mochila (igual à foto) que tinha no seu interior um computador e documentos.

Os assaltantes partiram um dos vidros da viatura, tendo tirado a mochila que se encontrava no interior da mala.