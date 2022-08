Famalicão: Polícia, grades, fitas e vasos combatem estacionamento abusivo no centro da cidade

“Dar uma boa resposta ao cidadão”. Foram estas as palavras-chave ouvidas durante a visita do Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, ao Posto Territorial de Vila Nova de Famalicão da Guarda Nacional Republicana (GNR), que aconteceu na passada segunda-feira, 8 de agosto, onde ficou definido avançar para a criação de um projeto de reabilitação do posto da GNR de Famalicão, idealizado pelos serviços da Câmara Municipal e que será apresentado ao Ministério da Administração Interna.

Mário Passos auscultou as necessidades infraestruturais do espaço acompanhado pelo comandante do Comando Territorial de Braga, Tenente-coronel Joselino Ferreira, pelo comandante do Destacamento Territorial de Barcelos, Capitão André Coutada, pelo comandante do Posto Territorial de Vila Nova de Famalicão, Sargento-chefe Carlos Lima, e pelo Vereador da Segurança e Proteção Civil, Ricardo Mendes.

As condições infraestruturais deste posto com mais de 30 anos, inserido num edifício cuja construção remota aos anos 40, são débeis e têm limitado a retenção de profissionais da GNR, que optam por mudar para postos com melhores condições logísticas, levantando assim a necessidade de uma intervenção profunda e urgente no espaço.

“Continuaremos a reivindicar por mais e melhores condições para as nossas forças de segurança, para que possam exercer a sua função em condições condignas” afirma o Presidente da Câmara, entendendo que a reabilitação do posto é premente e “da exclusiva responsabilidade do Ministério da Administração Interna”.

O edil realça ainda que a Câmara Municipal está “disponível para a elaboração do projeto de reabilitação do posto”, contudo, adianta que “procuraremos concertar esforços com o Ministério, no sentido de avançar com a reabilitação deste posto, o mais rapidamente possível”. “Estamos a falar de um serviço de proximidade importantíssimo para a segurança e bem-estar dos famalicenses” acrescenta.

Refira-se que o edifício onde se encontra instalado o posto da GNR de Vila Nova de Famalicão foi construído nos anos 40, tendo como primeira função a de cadeia comarca entre 1947 e 1972. Posteriormente, entre 1975 e 1984, foi utilizado como instituição de ensino secundário. A 10 de novembro de 1989, foi inaugurado para quartel da GNR, período em que sofreu a última intervenção profunda no edificado. Ao longo das últimas três décadas sofreu pequenas intervenções infraestruturais, insuficientes perante as necessidades funcionais e as contínuas exigências da atividade.