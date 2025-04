Famalicão: Ponte sobre o Pelhe, em Gavião, vai fechar para obras

Na noite da próxima sexta-feira, dia 11 de abril, às 21h00, a Academia Alçapão, em Requião, prossegue com mais uma iniciativa que decorre do projeto “Lusco Fusco” (vencedor do Programar em Rede, do Município de V.N. de Famalicão).

Trata-se de uma tertúlia, designada “Fogueiras da nossa terra”, com Vitória Triães, para conhecer a raiz da tradição da queima do judas no território famalicense, o seu contexto histórico e cultural, narrativas e histórias à volta desta celebração.

A entrada para esta sessão é livre, embora sujeita à lotação da sala.