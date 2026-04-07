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Famalicão: População de Landim opta por ter multiusos neste edifício

O edifício no Largo dr. Fonseca Monteiro, junto à Capela de S. Brás, em Landim, será transformado em espaço multiusos para diversos fins, desde iniciativas culturais, recreativas, escolares, de debate, informação, entre outras.

Esta foi a decisão tomada pela maioria da população, numa sessão aberta que decorreu no dia 21 de março, com mais de cem pessoas, de diferentes pontos da freguesia. Uma boa adesão, segundo a expectativa do presidente da Junta.

A quase unanimidade dos presentes rejeitou que ali viesse a funcionar um café, argumentando com a proximidade da capela de S. Brás, que funciona também como capela mortuária.

A partir do mês de maio, o espaço já poderá ser utilizado como multiusos, garante Joel Oliveira. Tem uma cozinha e um balcão, que se vão manter, só necessita de uma cortina, que os possa ocultar quando a finalidade for cultural. Vai ser instalado um pequeno estrado que funcionará como palco e no exterior será colocada uma barreira por causa da estrada. Está também a ser elaborado o regulamento de utilização que será submetido a apreciação pela Assembleia de Freguesia.

O espaço terá uma capacidade para 80 pessoas sentadas, que pode crescer com a utilização do recinto exterior.

O presidente da Junta está satisfeito com a finalidade que a população decidiu dar ao edifício, até porque a freguesia não tinha multiusos. Realça, também, a importância da centralidade, num largo muito frequentado pelos landinenses. Mas Joel Oliveira garante que se a decisão fosse outra iria acatar a vontade da maioria.

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PJ fez buscas nos Bombeiros Famalicenses

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga esteve, esta terça-feira, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, no âmbito de uma investigação a alegadas irregularidades.

De acordo com o Correio da Manhã, as suspeitas incidem sobre uma possível falsificação de documentos, nomeadamente com majoração nas escalas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR). Em causa estará ainda a compra frequente de material sempre no mesmo estabelecimento comercial, que pertencerá a uma familiar do comandante da corporação.

A intervenção da PJ, que começou pela manhã, prolongou-se durante várias horas, até ao início da tarde.

Famalicão: Tem 20 anos e é o melhor defesa da I Liga

O bom desempenho defensivo do Futebol Clube de Famalicão, que em março apenas sofreu um golo, já valeu o “título” de melhor guarda-redes a Carevic e, agora, é Ibrahima Ba ser reconhecido como o melhor defesa. O senegalês teve 20,41% dos votos dos treinadores do principal campeonato nacional.

Ibrahima Ba foi titular nos quatro jogos disputados no mês passado, tendo completado todos os minutos das partidas com Rio Ave, Arouca, Vitória SC e Nacional. Além de ter contribuído para o bom desempenho defensivo, Ibrahima “deu” a vitória ao Famalicão, sendo o autor do único golo diante do Nacional.

O jovem defesa central já tinha sido o terceiro melhor jovem no mês de fevereiro e, na semana passada, renovou até 2030.

Famalicão: Carević eleito (mais uma vez) o melhor da I Liga

O guarda-redes do FC Famalicão foi eleito, pela segunda vez na presente temporada, o melhor do mês (março) da Liga Portugal Betclic. O montenegrino, de 27 anos, foi totalista nas quatro partidas disputadas pelos famalicenses, nas quais só sofreu um golo. Foi por isso, fundamental para um mês sem derrotas da equipa de Hugo Oliveira, que venceu FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0), empatando ainda com o Rio Ave FC (0-0).

Carevic reuniu 28,72% dos votos dos treinadores principais da competição, ultrapassando Diogo Costa (FC Porto), com 25,53%, e de Hornicek (SC Braga), que recolheu 19,15% das preferências.

Lazar Carević, que tinha conquistado igual troféu em agosto, é atualmente o guarda-redes com o maior número de defesas completas (92) no campeonato e contribuiu decisivamente para a equipa estabelecer um novo recorde de jogos sem sofrer golos numa edição da I Liga (14 jogos sem sofrer golos).

Famalicão: Didáxis promove 3.ª Caminhada Solidária

A Didáxis – Cooperativa de Ensino organiza, no dia 26 de abril, a 3.ª Caminhada Solidária da Didáxis. Um projeto das turmas 1TDB e 2TDA do Curso Profissional de Desporto. Concentração às 9h30, na Didáxis, com t-shirt branca. A chegada está prevista para as 11h45, após 7,6 km de distância percorrida, de dificuldade baixa, com passagem pelo Parque de Lazer de Serzedelo.

Esta iniciativa tem por objetivos promover hábitos de vida saudáveis, reforçar o convívio entre a comunidade educativa e incentivar à prática regular de exercício físico.

Mas tem outro objetivo muito importante: uma vertente social, já que todas as verbas angariadas serão entregues à ONGD HumanitAVE, que desenvolve ações de apoio humanitário em Portugal e fora do país. O valor da inscrição depende da generosidade de cada pessoa.

Para que os objetivos se cumpram, a organização lança um apelo à participação de toda a comunidade, convidando famílias, associações e entidades locais a juntarem-se a esta causa solidária.

A Caminhada Solidária da Didáxis pretende ser um momento de «união, bem-estar e solidariedade, reforçando a ideia de que cada passo pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa», refere a Didáxis.

Famalicão: Bilhetes à venda para a receção ao Moreirense

De regresso ao Estádio Municipal, na noite da próxima sexta-feira, o FC Famalicão já tem à venda os bilhetes para a partida com o Moreirense. A partida da 29.ª jornada da Liga Portugal Betclic começa às 20h45 e os bilhetes estão à venda sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 3 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3774
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 18h45

Três encapuzados assaltam Wells no centro de Famalicão: Prejuízo ronda os 8 mil euros

Um grupo de três homens assaltou, na madrugada desta terça-feira, a loja Wells da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade.

O crime ocorreu cerca das 03h00. Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para destruir a porta e aceder ao interior da loja.

Em três minutos conseguiram levar produtos de dermocosmética, cabelo e duas caixas registadoras.

A PSP esteve no local, acompanhada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal.

O assalto ficou registado no sistema de vídeo vigilância do espaço.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o prejuízo ronda os 8 mil euros.