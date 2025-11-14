Concelho, Sociedade

Famalicão: População de Ribeirão em alerta por possível técnica de assalto a casas

Nos últimos dias, moradores de Ribeirão, em Famalicão, têm reportado a presença de três homens que circulam pela vila numa Fiat Palio de cor escura e que, alegadamente, andam a deixar marcas nas caixas do correio, com uso de fitacola transparente. Segundo os relatos, estas marcações surgem sobretudo em habitações que parecem estar momentaneamente sem moradores.

Os indivíduos, que não aparentam ser portugueses, têm sido descritos como facilmente identificáveis: deslocam-se sempre em grupo, frequentemente estão de chinelos e usam roupa pouco adequada ao estado o tempo, como t-shirts.

Este comportamento pode indicar uma técnica usada para sinalizar casas potencialmente vulneráveis a assaltos. A GNR já foi informada da situação e encontra-se a desenvolver as diligências necessárias para identificar os suspeitos e garantir a segurança da população.

As autoridades aconselham os residentes a permanecer atentos e a reportar qualquer movimento suspeito através do número 252 501 360.

Famalicão: Zabiri bisa na derrota com o Paços de Ferreira

Na manhã desta sexta-feira, o FC Famalicão recebeu, no Estádio Municipal, o Paços de Ferreira, formação da segunda liga, para um jogo de preparação. A equipa de Hugo Oliveira perdeu, por 2-4, sendo que os dois golos famalicenses foram marcados por Zabiri, o jovem que pontificou no último mundial sub-20.

Recorde-se que está a decorrer uma pausa competitiva para compromissos das seleções e o FC Famalicão tem vários jogadores fora: Mathias de Amorim, nos sub-21 portugueses; Léo Realpe na seleção nacional do Equador e Pedro Bondo em Angola. Gustavo Sá também foi chamado para os sub-21, mas regressou a Famalicão para recuperar de um problema físico contraído no encontro com o FC Porto.

Famalicão: Mau tempo adia magusto em Gavião

O magusto que estava previsto para este sábado, dia 15 de novembro, foi adiado para o dia 1 de dezembro (feriado), mantendo o mesmo horário e propósitos do convívio.

O evento é uma organização da junta e das associações da freguesia de Gavião. Começa às 15 horas, no polidesportivo das Ribeiras. Além das castanhas assadas e do vinho, inclui porco no espeto.

A animação está garantida pelo Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Gavião.

Salário médio em Portugal é de 1.615 euros

Os trabalhadores em Portugal receberam, no terceiro trimestre do ano, um salário bruto médio de 1.615 euros. O valor representa um aumento de 5,3% face ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mesmo considerando a inflação, o poder de compra dos trabalhadores melhorou: em termos reais, a remuneração média subiu 2,6%. Também as componentes regular e base do salário cresceram 5,4%, atingindo 1.366 e 1.279 euros, respetivamente. Descontada a inflação, ambas registaram um aumento real de 2,7%.

As estatísticas do INE abrangem 4,9 milhões de postos de trabalho, mais 1,8% do que no terceiro trimestre do ano passado.

Junta de Novais reforça apelo ao civismo: Ecopontos não são depósitos de frigoríficos e outros monos

A freguesia de Novais voltou a registar casos de abandono de monos junto aos ecopontos, incluindo frigoríficos, apesar dos repetidos apelos da junta de freguesia. Estes atos demonstram falta de civismo e desrespeito pelo espaço público.

A junta recorda que os ecopontos têm como finalidade exclusiva a separação de resíduos recicláveis e sublinha a importância de cada cidadão contribuir para manter a freguesia limpa e cuidada.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão disponibiliza um serviço gratuito de recolha ao domicílio para equipamentos ou objetos de grande volume, garantindo uma alternativa correta e prática para o destino destes materiais.

A autarquia apela a todos para que respeitem o espaço público e ajudem a preservar o ambiente da freguesia.

HumanitAVE inicia 29.ª Missão Humanitária à Guiné-Bissau

A Humanit’Ave, associação com sede em Pedome, Famalicão, deu início à sua 29.ª Missão Humanitária à Guiné-Bissau, concentrando as suas atividades no setor de Bigene.

O foco desta missão presencial é o aprofundamento da proximidade com os guineenses e a garantia da sustentabilidade dos programas já em curso com os parceiros locais. Entre os projetos cruciais a serem acompanhados, destacam-se o Projeto Água é Vida, que visa a construção de furos de água potável em diversas tabancas, combatendo a contaminação e as doenças associadas ao consumo de água imprópria, com o objetivo de servir cerca de milhares pessoas.

A missão inclui ainda a entrega formal da Escola de Sequer-Bá à comunidade, após a sua construção, e a monitorização de outras iniciativas fundamentais.

A 29.ª Missão Humanitária reforça, assim, o compromisso da Humanit’Ave em caminhar lado a lado com as comunidades de Bigene, levando apoio, esperança e sustentabilidade através de projetos de saúde, educação e acesso a recursos essenciais.