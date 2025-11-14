Famalicão: População de Ribeirão em alerta por possível técnica de assalto a casas

Nos últimos dias, moradores de Ribeirão, em Famalicão, têm reportado a presença de três homens que circulam pela vila numa Fiat Palio de cor escura e que, alegadamente, andam a deixar marcas nas caixas do correio, com uso de fitacola transparente. Segundo os relatos, estas marcações surgem sobretudo em habitações que parecem estar momentaneamente sem moradores.

Os indivíduos, que não aparentam ser portugueses, têm sido descritos como facilmente identificáveis: deslocam-se sempre em grupo, frequentemente estão de chinelos e usam roupa pouco adequada ao estado o tempo, como t-shirts.

Este comportamento pode indicar uma técnica usada para sinalizar casas potencialmente vulneráveis a assaltos. A GNR já foi informada da situação e encontra-se a desenvolver as diligências necessárias para identificar os suspeitos e garantir a segurança da população.

As autoridades aconselham os residentes a permanecer atentos e a reportar qualquer movimento suspeito através do número 252 501 360.